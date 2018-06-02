台獨鳳梨狂跌 農掛布條批民進黨

2018年06月02日 04:10 中國時報 林雅惠 、 黃力勉 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

看著棄置發爛的鳳梨，台東縣長黃健庭（前排左二）強調將會盡快協助把台東農產銷往大陸。（黃力勉攝）

嘉義縣議會議長張明達（左四）、副縣長吳芳銘（左二）及議員們大啖鳳梨，為果農促銷。（廖素慧攝）

鳳梨、荔枝與香蕉等當季水果價格慘跌，高雄市大樹區農民孫國憲不滿政府未照顧農民，在自家門口懸掛「民進黨不倒，農民不會好」布條，強調他代表許多農民發聲，期待農委會提出措施解救農民，「政府該為百姓拚經濟，不要整天拚政治！」

高雄市府農業局強調，鳳梨、玉荷包外銷並未受阻，農業局透過多角化行銷模式，持續拓展外銷市場通路，非專業農民勿炒作謠言打壓真正的農民。

血本無歸未見解方

大樹區檨腳里長孫國憲為第2代農家子弟，眼見今年盛產的鳳梨、玉荷包荔枝價格狂跌，卻未見政府提出解方，因此懸掛對政府不滿的布條，強調許多農民想法與他一樣，認為民進黨整天只搞政治口水，根本不管農民死活。

孫國憲說，5月1日勞動節前，台灣鳳梨出口至大陸的市場價格還有20多元，但行政院長賴清德「務實的台獨工作者」一說出口，大陸開始拒買「台獨鳳梨」，鳳梨價格從那時起一路跌到現在的8元，如今香蕉僅1元、3元，荔枝30、40元，前所未見的低價讓農民血本無歸。

黃健庭赴陸探市場

孫國憲表示，大陸市場大，找回來後農民才有希望，以前有陸客來台觀光，鳳梨跟鳳梨酥都受到陸客歡迎，市場不成問題，但現在陸客1年少200多萬人，等於200多萬愛吃台灣水果的陸客市場全沒了。

台東縣長黃健庭昨出發赴大陸參訪，臨行前特地到鹿野鄉，了解香蕉及鳳梨價格崩盤情況。鳳梨農薛廉峰帶黃健庭看許多棄置、發爛的鳳梨，拜託黃健庭幫忙。黃健庭強調，將會盡力協助將水果銷往大陸，紓解滯銷問題。

張花冠稱「國安問題」

目前全台香蕉及鳳梨都在盛產期，蕉農指著整串香蕉無奈表示，種了10個月收成的1串香蕉只賣40元，連1個便當都買不起。

國民黨嘉義縣議會黨團議員昨質詢關心果賤傷農現象，書記長李國勝炮轟民進黨執政「換了位子就換了腦袋」，對果農生計漠不關心，縣長張花冠則坦言，全國農業面臨很大問題，甚至已是國安問題，非單靠縣府之力能解決。

(中國時報)