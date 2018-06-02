水果難向 農民先轉向

友善列印
中國時報

鳳梨、香蕉新鮮甜美，吃在嘴裡美味，但農民心裡盡是難以吞嚥的苦澀滋味！肇因水果賤價、賣不掉，農民心血換不到合理價格，中央、地方政府口水噴得滿天飛，卻束手無策，因為兩岸政治關係劇變，中央轉彎推動新南向政策，但水果卻轉不了彎，南進不了。

民進黨執政後，兩岸關係丕變，祭出新南向政策因應，觀光、教育都急轉彎朝南進軍，東南亞地區的觀光客來了，但觀光業者南北受惠差異大，南台灣看得到卻吃不到這塊餅，成為觀光產業重災區，叫苦連天大半天，才終於等到政府的關懷回眸。

沒想到，繼觀光「慘」業後，水果價格也慘跌，天氣晴朗、降雨稀少，熱帶水果鳳梨、香蕉快速成熟盛產，但內銷市場有限且景氣不佳，消費力趨向保守，多種水果「爆發式」上市，消費者選擇多樣化，盛產的水果反而因此滯銷。

馬政府時代因兩岸關係平和，大陸政策性大量採購台灣水果，雖說導致農業產品偏重單一市場，但外銷市場穩定且量大，足以消化水果產量，在價格看俏下，農民也樂於有穩定收入紛紛投入栽種。

蔡政府上台後，急於與大陸劃清界線，倉促推出新南向政策，但東南亞農業產品與台灣水果同質性高，各國國內消費力不高，台灣水果在無法進入大陸市場後，就算也想南向，東南亞各國也無餘力吸納。

蔡政府至今仍無具體解決方案，最後受傷的還是辛勤的農民，若口口聲聲說最照顧農民的民進黨，再拿不出辦法來，就莫怪農民也要轉向了。

(中國時報)

台獨鳳梨狂跌 農掛布條批民進黨 新式高教機2020首飛 可升級戰機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。