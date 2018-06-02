新式高教機2020首飛 可升級戰機

2018年06月02日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

國人自研自製新式高級教練機邁入組裝階段！蔡英文總統1日出席漢翔公司高教機組裝開架典禮表示，新式高教機是個開始，接下來將有一連串自研自製計畫，全面落實國防自主政策；她強調，台灣會持續強化國防戰力，維持和平穩定現狀，不是靠施捨或退讓，堅強戰力才是安全保證。

蔡英文說，航太產業屬3大核心國防產業，新式高教機是指標計畫之一，組裝開架代表正式邁向國防自主，更是國機國造從紙上作業，走向一個產業細項的開始，接下來將有一連串自研自製計畫。

蔡英文指出，台灣在走向國防自主過程中充滿挑戰，最重要是強化國防戰力，國家的安全不是從天上掉下來，堅強戰力才是安全保證。

她說，國艦國造同樣依照進度正在前進，尤其在自製潛艦的推動上也有進展，台灣的進步不能被抹殺，唱衰台灣沒有用。

對於媒體詢問以IDF戰機為架構的新式高教機，是否會升級為戰機？漢翔公司董事長廖榮鑫說，新式高教機沒有後燃器，不是超音速，但可以掛武器，升級為戰機不是不可能，事實上新式高教機也有預留相關布線。他指出，新式高教機將於2019年9月出廠、2020年6月首飛。

蔡英文稍早在接見美國參議員帕度時也表示，這段時間台灣艱難的國際處境，開始受到國際輿論的注意，帕度就職以來，一直堅定支持台灣參與世界衛生組織以及國際刑警組織；她說，「愈來愈多的好朋友給我們加油打氣」。

她強調，台美對民主價值的堅持，反應在堅實的夥伴關係上，感謝美國持續信守《台灣關係法》與6項保證，除了去年宣布對台軍售，今年也核准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的行銷許可，這些都展現出美國捍衛區域和平以及支持亞太區域夥伴的決心。

帕度則說，上個月美國總統川普重申美國在《台灣關係法》的承諾，美國一直相信世界應該要維持和平，一直以來也非常感謝台灣對美國的支持以及在區域裡面所扮演的領導角色，希望美國在各方面能提供更多協助。

(中國時報)