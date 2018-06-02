外交部人事大搬風 吳志中駐法

2018年06月02日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

面對連番斷交重挫，外交部人事展開大搬風！行政院昨核定，外交部政務次長吳志中轉任駐法國代表，遺缺由台灣民主基金會執行長徐斯儉接任，原駐法代表張銘忠調外交部大使回部辦事。

吳志中幼時成長於比利時，法國巴黎第一大學政治學博士，熟稔法語，並曾獲「法國國家功勳騎士勳章」，於2016年5月20日就任外交部政次。徐斯儉是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任中央研究院政治學研究所副研究員、國立清華大學當代中國研究中心主任。

此外，文化部政務次長楊子葆將接任駐愛爾蘭代表，原駐愛爾蘭代表杜聖觀調任外交部大使回部辦事。楊子葆曾於2005年擔任駐法國代表，2006年擔任外交部政務次長，2008年時任外交部長黃志芳為巴紐外交費遭掮客詐騙侵吞一案負政治責任請辭，楊子葆曾以政次身分短暫代理部長職務。

駐義大利代表侯清山已准退職，遺缺由外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎接任；國經司司長由駐印尼副代表葉非比接任；亞東太平洋司副司長藍夏禮將接任駐印尼副代表一職。

外交部昨天也證實，我國駐巴布亞紐幾內亞代表處，5月已更名為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」，原先代表處頭銜上的「中華民國（台灣）」被迫拿掉。至此，我國所有駐外代表處僅剩駐斐濟代表處仍保有「中華民國」4字。

外交部表示，大陸在去年底，以其為巴紐第二大援助國身分，持續施壓該國政府更改我駐處名稱及待遇，更於今年二月間，在未告知巴紐政府下，即大肆宣揚此一「成果」。但外交部強調，我駐處實質功能並無影響。

自去年初起，大陸陸續施壓奈及利亞、厄瓜多、杜拜、巴林、約旦，迫使當地政府摘除我駐處原先既有的「中華民國」或「台灣」等字眼，並全數改為「台北」。目前全球駐外代表處，僅剩斐濟仍名為「中華民國駐斐濟商務代表團」。

(中國時報)