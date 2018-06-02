2018年06月02日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

又有人跟民進黨「分道揚鑣」！陳水扁執政時期擔任銓敘部長的總統府國策顧問朱武獻，因年金改革建議沒被總統接受，退回國策顧問續任聘書；朱武獻昨天表示，他現在全力投入成立的宗教聯盟，已沒有興趣再討論這些，2020年大選，目標拿下200萬票政黨票。

雖然總統府祕書長陳菊已去電慰留，不過朱武獻表示，感謝陳菊跟蔡英文總統的好意，但是他對政府的年改、經濟、同婚及兩岸等議題，都曾提出建議，總統都沒聽進去，所以這個位子再做下去也沒多大意義。

總統府發言人林鶴明表示，朱武獻在年改上不同見解，他們願意持續溝通，至於外傳另有組黨規畫一事，則沒有評論。

朱武獻昨天在臉書發文，表示曾建議總統，年改應積極開源、緩和節流並行，績效如果達4％就能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未被採納。他並強調，「所謂開源，針對的是年金績效，本人任內皆有達標。」

朱武獻受訪時重申，績效做好，「緩和」節流，不是激烈節流。至於同婚議題，他希望不要動《民法》，訂專法規範，因為同婚事情很嚴重，立法後對傳統家庭將造成傷害，其他包括《財團法人法》、滅香封爐等，民進黨都聽不進去，「既然如此，就不用想那麼多，分道揚鑣，但還是朋友。」

朱武獻說，他創立的宗教聯盟，正在發展自己組織，已在高雄、台中、南投、彰化、宜蘭設立黨部，台北市黨部本月27日開幕，台北市長柯文哲也會出席；至於年底選舉，只要是對社會好、宗教好，他們就會支持。

朱武獻說，他們把目標放在2020年大選，將推出自己的區域、不分區立委人選，現在正物色人選，做宗教公益，希望拿下至少200萬票的政黨派。

(中國時報)