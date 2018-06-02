5年160億 台灣AI國家隊成軍

2018年06月02日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台灣第一個AI國家隊正式成軍。科技部1日宣布將結合台灣大哥大、華碩、廣達三大企業，共同推動國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）執行「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」，計畫將於12月完成台灣第一個自研自製AI雲端系統，打造國家級AI雲端平台。

科技部部長陳良基昨日邀請台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠及廣達董事長林百里，共同舉行AI雲端平台建置誓師儀式。

雲端平台 搭物聯網技術

陳良基表示，AI技術的出現，不只衝擊各行各業發展，考量到發展AI科技，不能只有雲端平台，同時還要搭配物聯網技術，才能找出AI的行為模式，因此，科技部預計未來5年投入160億，積極建構AI技術，其中也將以4年50億元的經費，打造國家級AI雲端平台。

科技部表示，國研院國網中心執行的「AI雲端平台建置案」，由廣達、華碩及台灣大哥大3家公司以11億元得標，該平台總效能將達7PFLOPS、儲存容量達50PB的整合主機。

自研自製 12月完成測試

依照科技部計畫，該平台將在8月完成AI機房基礎配置，9月則完成計算主機硬體建置，10月完成軟體佈建，12月完成系統測試。

林百里表示，身處網路科技時代，現在已沒有人不懂Windows系統，因此發展AI科技已是必然趨勢，而科技部與國研院打造AI雲端平台，可見政府對AI科技的重視，產業積極投入，代表國內產官學界有認知，發展AI技術要團結。

至於科技部大力推動AI技術，讓台灣科技經濟邁向AI時代，且本次計畫所有主機都是台灣製造，即呈現「今天是邁向AI的一大步」。

AI時代 產官學大整合

施崇棠則指出，發展AI技術不只需要上中下整合，即從最底層的大數據、中層的資安管理，到最上層的AI科技運用；為協同整合發展AI平台，需要產官學界共同努力，一起用國家隊的力量打世界盃。蔡明忠則說，目前在該集團中，富邦產險6成理賠是透過AI系統處理，而台哥大語音客服加值服務也同樣使用到AI技術，未來將致力提供最低廉成本的運算及儲存的環境。

(中國時報)