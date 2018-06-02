廝守10年 78歲王貞治娶同居女友

旅日棒球名人、日本職棒軟體銀行球團會長王貞治1日透過球團公布自身再婚的喜訊。（本報資料照片）

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中國時報
／東京1日電

旅日棒球名人、日本職棒軟體銀行球團會長王貞治1日透過球團公布自身再婚的喜訊。今年剛滿78歲的王貞治娶的是與他同居10年，今年60歲的一般女性。

王貞治透過球團以書面向媒體表示，「已與這10年來一起生活的一般女性入籍結婚。今後想兩人一起過充實的每一天，希望大家溫情守護。在球季中報告私事，深感抱歉。」

今年78歲的王貞治上一段婚姻是在1966年與恭子結婚，2001年10月恭子因胃癌病逝，王貞治與恭子鶼鰈情深，喪妻至今仍保持單身。這次結婚的對象，是王貞治2006年因胃癌接受胃摘除手術時一直陪在身邊照顧他的福岡中洲高級料亭的女將，長得像前防衛大臣稻田朋美，王貞治從東京搬到福岡，也肇因於她，兩人於2009年開始同居。

王貞治1日在福岡巨蛋接受日媒採訪時，臉上洋溢著幸福的笑容表示，「住在一起10年了，受她10年的照顧，想好好地負起責任。我除了棒球，什麼都不行，她透各種形式支持我。今後年齡越大，身體越衰退，兩人決定相互扶持，一起活下去，故決定入籍。身為男人是有責任的，希望相互關照彼此的身體，感情和睦地一起走下去。」

有關選擇5月30日登記結婚的理由，王貞治表示，「很偶然的，雖然送件了幾次，都被說資料不齊全」、「30日再去時，心想會不會又不行，結果突然被告知這次可以受理，所以並不是特意選日子的。」

至於求婚的情形，王貞治表示，「當我說：『結婚吧』，她非常高興，應該會比現在還更加支持我吧。」

(中國時報)

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