信義區大跳電 賴揆撂話懲處

2018年06月02日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 陶福媛 、 徐力剛 、 洪凱音 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

夏季用電進入高峰期，繼前天苗栗跳電後，昨下午2點半起，北市信義區再連傳兩起跳電事故，造成忠孝東路5段、信義路5段周邊約2800戶，包括台北101、新光三越等多家百貨公司、商辦大樓及五星級飯店發生跳電。台電董座楊偉甫擔心是系統性問題，賴揆則說，若有疏失要負責，不排除懲處。

新光三越表示，昨下午2點半，新光三越A8、A9兩大樓短暫停電，A4、A11兩棟未受影響，歷經約1分鐘即恢復供電；由於館內有備用電力，短暫停電未造成影響。101停電時間較長，約5至10分鐘，但很快恢復供電；此外，101本身發電機功能完善，遇停電至少可維持3小時整棟大樓所需電力。

Google台灣在101有4層辦公室，公關協理張聿嵐說，由於所有作業都在Google雲端硬碟與系統執行，若真遇斷電，也不用擔心處理到一半資料遺失或損毀。不過另一家公司員工沒那麼幸運，跳電時正趕文件，電腦瞬間關機，完全來不及存檔。信義區業者指出，昨天是非假日所以人潮不多，若是假日人潮多又遇斷電，會很困擾。

信義區跳電，也是近月來雙北都會區第9次跳電。台電說，起因是開關設備故障，引發2條饋線跳脫，楊偉甫則擔心是系統性問題，將針對這幾次跳電清查，預計6月底前提出配電強固計畫。

而在台南學甲出席全台最大漁電共生室內養殖場啟用的行政院長賴清德，就在他致詞保證「2025年非核家園不會跳票」後，就被北市信議計畫昨下午連兩度跳電打臉，賴揆急表示若有疏失不排除懲處，他並再度重申目前台電備轉容量在3到4％間，今夏用電不致匱乏。

(中國時報)