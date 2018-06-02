22萬補助家鄉摸彩 吳音寧挨批綁樁

北農總經理吳音寧再傳「假補助、真綁樁」爭議。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧再傳「假補助、真綁樁」爭議！北市議員陳重文1日痛批吳不但用22萬元業務推廣費贊助家鄉農業及摸彩活動，更送民進黨市黨部60瓶洋酒，形同綁樁。北農則回應經費符合規範，凡有助農業推展，多會予以補助，陳重文質疑說：「摸彩跟行銷農業有何關係？」

吳音寧5月初捲入花公帑買菜送回老家自肥爭議，如今再被踢爆當「散財童子」砸22萬元推廣費，購買電子產品、禮券當家鄉活動摸彩品，事後卻對花費金額、品項交代不清。

陳重文昨日還加碼爆料，吳每月業務推廣費約30萬元，上任9個月共270萬元，對象全寫「貴賓」，其中1筆開銷竟是送給民進黨台北市黨部60瓶洋酒，陳痛批吳「用北農的錢替民進黨綁樁」。

吳音寧解釋，凡農民或農民團體都以「貴賓」統稱，做法完全符合公司規範與核銷作業，願接受監督，但陳重文質疑「既然要接受監督，為何不把名字都寫出來？」

「根本是花公帑為自家人綁樁！」陳重文質疑，吳先前才因將殘貨送往表哥黃盛祿當鄉長的溪州鄉挨批圖利，現在黃轉戰彰化北斗地區議員，吳又「假補助之名，行固樁之實」，要求政風處、北農監察人徹底查辦。

北農昨以聲明稿表示，去年贊助溪州鄉黑泥季等2次農業相關活動共22萬元，今年則補助元宵節活動摸彩品，作為重要產銷平台，有必要經常與全台灣產地維持良好關係，凡有助農業推展活動，若向北農申請經費補助，均會權衡活動宗旨做出考量。

(中國時報)

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