拔管民調 49.8％憂高教人才出走

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中國時報
／台北報導

台大校長人事案延燒5個月，還搞掉兩位教育部長，一般民眾觀感如何？草根影響力文教基金會1日公布調查結果，52.2%民眾認為「拔管」嚴重妨害大學自治，49.8%認為教育部此次拔管將引起國內高教人才出走潮，顯示民眾對於政府處理拔管事件很不滿意。

調查結果發現，關於管中閔獨董爭議，是否足以構成教育部不發聘書的合法理由，不同意和無意見的民眾都占43%，遠高於同意的13%；教育部表示「校長遴選非大學自治核心領域」的說法，以及教育部認為「對國立大學校長有直接聘任權，並沒有侵害大學自治疑慮」的說法，都有5成以上受訪者表示不同意，僅不到一成表示認同。

問到此次爭議是否重創台大形象，47.6%民眾表示同意，13.3%不同意；至於是否重創政府形象，更有高達64.4%民眾表示同意，僅5.7%不同意；47.3%受訪者不贊成教育部「拔管」判決，高於贊成的10.3%。

交叉分析，所有年齡都有超過6成認為拔管重傷政府形象，且年紀愈大愈是如此；同時年紀愈大愈不贊成教育部拔管判決，18-29歲有41%不贊成，50歲以上更高達55.8%不贊成。調查還發現，即使是偏綠受訪者，也近半有49.6%認為政府形象重創。

實踐大學校長陳振貴表示，賴院長應該出面止血，畢竟台師大黃光彩事件時前教育部長杜正勝也是很有guts認錯。台北商業大學校長張瑞雄則建議管中閔發表聲明，雙方各退一步，事情才有轉圜。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，行政院長要授權給代理教育部長，解決台大校長人事案，然後台灣才會有新任教育部長。「現在變成教育部長和台大校長雙掛勾，沒有台大校長就沒有教育部長！台灣高教要崩潰了。」

(中國時報)

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