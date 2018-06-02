莫迪經改奏效 印度展翅欲飛

2018年06月02日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／新德里報導 ／新德里報導

印度與大陸經濟發展比較

國際貨幣基金預估印度今年GDP成長逾7％，成為全球成長最快經濟體。（謝錦芳攝）

印度富豪莫迪（K.K.Modi）曾來台舉行生日派對，對台灣印象深刻，希望有機會與台灣企業合作。（謝錦芳攝）

印度國際經濟關係研究委員會（ICRIER）主席卡圖利亞表示，印度最大挑戰是創造大量就業機會，加速製造業部門。（謝錦芳攝）

印度總理莫迪執政滿4周年，今年經濟成長預估達7.4％，成為全球成長最快的經濟體，外人直接投資（FDI）金額倍增，企業界歸功於莫迪推動經改奏效，包括施行全國統一商品服務稅（GST）、強化鐵公路基礎建設等，不過，明年即將舉行大選，學者們擔憂，改革步伐可能趨緩或停擺，不利未來的經濟發展。

莫迪上任以來，對內大力推動改革，對外積極招商引資。新德里街頭到處大興土木架起圍籬，許多重大公共工程正在進行中，尖鋒時刻各種車輛塞在馬路上，喇叭聲震天價響，此時三輪嘟嘟車趁勢在紛亂車陣中殺出重圍，及時把乘客送到目的地。

莫迪支持率 高達72％

莫迪執政4周年，《印度時報》網路民調顯示，高達71.9％受訪者表示明年會投資票莫迪，有73.3％的受訪者看好莫迪會連任。在各項改革中，有33％認為商品服務稅（GST）最成功。這項調查顯示，莫迪的經改初步奏效，為印度經濟起飛奠定基礎。

印度百大富豪、曾來台舉辦盛大生日派對的莫迪集團董事長莫迪（K.K.Modi）指出，「印度市場需求大，預期未來10年都將以6-8％的速度成長，我對未來相當樂觀。經濟成長與總理莫迪的改革非常有關係，包括成功推動貨物稅（GST）、廢除舊鈔等。」

國際貨幣基金（IMF）預估，印度今明兩年的GDP成長率分別為7.4％、7.8％，超過中國大陸，為全球成長最快的經濟體。印度國際經關係研究委員會（ICRIER）主席卡圖利亞（Rajat Kathuria）表示，印度經濟前景樂觀，首先歸功於莫迪成功推動經濟改革，然而改革需要時間，許多改革是延續的，從前一任政府就開始推動，例如商品服務稅的改革前後談了18年，在莫迪積極努力下，終於獲得國會通過。

整體來看，外在大環境相當有利。卡圖利亞指出，過去4年國際油價處於低檔，通膨相當低，政府財政上有較大空間進行基礎建設，包括強化鐵公路、機場港口等基礎建設、推動金融改革。

明年大選 左右改革步伐

近期國際油價反彈回升，而印度是石油進口國，卡圖利亞認為這對印度是一大風險。其次，全球保護主義興起，各種非關稅障礙增加，不利印度的外貿發展。由於明年將舉行大選，他擔心「執政黨改革的腳步可能趨緩」；至於莫迪能否順利連任，他表示，「目前變數仍多，很難猜。」

儘管莫迪獲得多數民眾肯定，不過，基層民眾也有不滿聲浪。近年手機app叫車服務如Uber、Ola在印度快速成長，影響傳統計程車業者。一位戴著錫客頭巾的計程車駕駛不滿地說，「政府不應縱容這些沒執照者亂搶生意，對我們很不公平。」

2030 人口居全球之冠

在亞洲各國中，中國大陸與印度是人口最多的國家。中國大陸今年適逢經改40周年，經濟發展領先印度一大截。印度總人口預計2030年居全球之冠，屆時各種需求壓力也將大增。

卡圖利亞指出，「中國無論在人均所得、外人直接投資、企業創新與研發各層面均領先印度。如果中國持續穩定成長，經濟規模超越美國是遲早的事。」

印度國防研究分析學院研究員潘杰根（Jagannath P. Panda）指出，「中國這40年來經濟發展令人驚豔，外匯存底逾3兆美元，並積極在海外發揮影響力。中國經濟規模可能提前在2026年超越美國，成為全球最大經濟體，改變全球政經權力版圖。」在經濟規模上，一旦大陸超越美國，印度與大陸的差距也將越來越大。

創造大量就業 向中看齊

針對未來的挑戰，卡圖利亞指出，最關鍵的是創造更多就業，印度應發展勞力密集產業；中國大陸曾在紡織、製鞋、電子業等創造大量工作機會，這樣的模式值得印度學習。

「莫迪總理推出各種強化印度製造的政策，目標是創造大量就業。」卡圖利亞指出，目前外來直接投資（FDI）逾400億美元，所創造的就業機會還不夠多。官方統計失業率僅2％，但有9成屬於非正式工作，沒太大生產力。

過去40年來，中國大陸在經濟改革方面超越印度，潘杰根認為主要原因是，「兩個國家的體制不同，印度為民主政治，許多政策要透過辯論取得共識，因此要花較長的時間。中國則不同，中央政府一聲令下，馬上從中央貫徹到地方。」他認為印度應加快各種基礎建設的腳步，強化城市之間運輸，提供足夠的住宅、醫療體系等。

中國大陸與印度這場龍虎爭霸戰，目前大陸穩居上風，印度虎若要迎頭趕上，還有許多改革要做，包括消除文盲、種姓制度，創造大量就業，這些都不是容易的事。

(中國時報)