莫迪家鄉拚經濟 向台商招手

外貿協會董事長黃志芳（左）、我駐印度大使田中光（右）拜訪印度古吉拉特州首席部長魯帕尼（中）。（謝錦芳攝）

友善列印
中國時報
／雅美達巴達報導

印度總理莫迪的家鄉-古吉拉特州為印度發展最快的州，近年經濟以二位數成長，針對台灣中油評估籌組60億美元石化投資案，古州首席部長魯帕尼（Vijaybhai R. Rupani）接受訪談時表示，州政府將全力支持，並給予最大的協助。

莫迪擔任總理之前，曾於2001至2014年間擔任古吉拉特州首席部長，勵精圖治振興經濟，古州基礎建設優於其他各州，面積占印度的6％，人口約6000萬，其GDP約占印度8％，工業產值占印度的17％，出口占印度20％。魯帕尼接任後，企圖把古州打造為印度最適合居住與做生意的州。

外貿協會董事長黃志芳日前率領台灣中小企業訪問古州蒙德拉（Mundra）經濟特區，並拜會魯帕尼，同時邀請他到台灣訪問，進一步了解台灣產業的實力。

目前台灣企業在古州投資的有中鋼、正新輪胎。魯帕尼指出，古吉拉特州製造業占GDP比重達35％，而印度全國製造業占GDP比重僅12％-15％，該州對製造業非常重視。日、韓、歐洲的投資者在印度投資採取集體策略，形成一個生活圈，希望未來台灣的企業到古州投資，也能形成一個台灣村。

古州明年1月19日將舉行盛大的國際投資論壇（Vibrant Gujarat），魯帕尼指出，這項投資論壇行之有年，每年都吸引上百個國家經貿團和投資者參加，歡迎台灣企業踴躍參加。黃志芳表示，台灣的科技和製造業有強力實力，明年一定會組代表團參加。

(中國時報)

莫迪經改奏效 印度展翅欲飛 蒙德拉特區 台企投資新熱點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。