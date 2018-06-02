莫迪家鄉拚經濟 向台商招手

2018年06月02日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／雅美達巴達報導 ／雅美達巴達報導

印度總理莫迪的家鄉-古吉拉特州為印度發展最快的州，近年經濟以二位數成長，針對台灣中油評估籌組60億美元石化投資案，古州首席部長魯帕尼（Vijaybhai R. Rupani）接受訪談時表示，州政府將全力支持，並給予最大的協助。

莫迪擔任總理之前，曾於2001至2014年間擔任古吉拉特州首席部長，勵精圖治振興經濟，古州基礎建設優於其他各州，面積占印度的6％，人口約6000萬，其GDP約占印度8％，工業產值占印度的17％，出口占印度20％。魯帕尼接任後，企圖把古州打造為印度最適合居住與做生意的州。

外貿協會董事長黃志芳日前率領台灣中小企業訪問古州蒙德拉（Mundra）經濟特區，並拜會魯帕尼，同時邀請他到台灣訪問，進一步了解台灣產業的實力。

目前台灣企業在古州投資的有中鋼、正新輪胎。魯帕尼指出，古吉拉特州製造業占GDP比重達35％，而印度全國製造業占GDP比重僅12％-15％，該州對製造業非常重視。日、韓、歐洲的投資者在印度投資採取集體策略，形成一個生活圈，希望未來台灣的企業到古州投資，也能形成一個台灣村。

古州明年1月19日將舉行盛大的國際投資論壇（Vibrant Gujarat），魯帕尼指出，這項投資論壇行之有年，每年都吸引上百個國家經貿團和投資者參加，歡迎台灣企業踴躍參加。黃志芳表示，台灣的科技和製造業有強力實力，明年一定會組代表團參加。

(中國時報)