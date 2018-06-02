蒙德拉特區 台企投資新熱點

2018年06月02日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／雅美達巴德報導 ／雅美達巴德報導

印度古吉拉特州西部的蒙德拉經濟特區（MPSEZ）原本一片荒蕪，Adani集團董事長阿達尼（Gautam Adani）獨具慧眼，買下大片土地，並規畫為經濟特區，如今蒙德拉成為印度第一大港。阿達尼集團執行長馬賴（Malay R. Mahadevia）表示，蒙德拉具極佳地理位置，接近原料與市場，歡迎台灣企業進駐，發展台灣聚落。

印度前4大集團阿達尼（Adani）發跡於古吉拉特州，總部設於雅美達巴德，從一家經營進出口貿易的小公司做起，30年後成為橫跨煤礦、再生能源、港口、運籌、電力、天然氣、食用油、航太工業的大集團，營業額逾110億美元。Adani擁有印度10個港口，為印度最大港口開發、經營者，興建全球最大太陽能電廠，並擁有自家機場，集團員工逾11,000人。

在阿達尼集團任職逾26年的馬賴，是蒙德拉經濟特區的主要推手，如今成為Gautam Adani最倚重的左右手。

蒙德拉原本是個小漁港。馬賴回憶，「前10年最辛苦，什麼都沒有，蒙德拉一片荒涼，我們建港口、鐵路、電廠、海水淡化等基礎設施，建立交通運輸系統，以利附近民眾到港區上班。」

馬賴表示，「最初在這兒開發，有人質疑我們沒有經驗，不過，我們不斷克服困難，現在蒙德拉經濟特區的基礎設施齊全，未來20年的發展容易多了。」

對於印度與台灣企業的合作前景，馬賴表示，「我們做基礎建設，必須有長遠規畫，在蒙德拉經濟特區裡，我們提供土地、電力、港口、鐵路與空運，由於地理位置佳，台灣的石化業進駐，接近原料與市場，產品可供內需市場，也可出口到鄰近市場，可省下大筆的運輸費用，提升競爭力。」

他指出，「印度人口大量成長，對石化產品需求增加，未來進駐的台灣企業增加，可以形成產業聚落，這對印度與台灣是互利的。」

(中國時報)