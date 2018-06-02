馬凱碩：2050前 大陸印度超越美國

2018年06月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 、 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

新加坡公共政策學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）1日表示，21世紀將會是「亞洲世紀」，從前主導世界的西方強權，因近30年數個關鍵重大策略錯誤，而日漸走下坡。他認為，西方仍可能透過減少干預、維護多邊合作和建立典範等方式回到正軌。

認美國第二 政治自殺

不過，他仍然強調，本世紀中葉，中國和印度絕對會超越美國，但美國顯然不願意正視這個必定會發生的事實。「任何想競選美國總統的人如果在競選時說：讓我們正視成為世界第二的現實就是政治自殺，而這在標舉言論自由的美國無疑是一個最大的諷刺。」

馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表和安理會主席，前新加坡李光耀公共政策學院院長。他1日受台灣長風基金會邀請，在台大集思會議中心發表專題演講，題目是「西方是不是迷了路？」（Has the West Lost Its Way）他開宗明義地說，答案是「還沒有」，但若西方還不改變路線，未來就可能迷路。

西方進步 也帶來災難

馬凱碩說，以美國與歐洲為首的西方世界，在過去200年建立人類史上最成功的都市文明，推廣高等教育和優良政府制度，前者讓人擁有理性和力求上進的野心，後者在世界各地落地生根。1981年全球人口處於極端貧窮之比率為44％，如今已低於10％。過去30年人類生活水準的進步，遠遠超越過去3000年的總和，這是西方送給全世界的禮物。但他同時強調，西方在散播先進技術和觀念的同時，也因殖民而為世界各地帶來了災難和掠奪。

減少干預 可重回正軌

馬凱碩強調，西方並未因人類生活水準大大進步而歡欣鼓舞，反而深感挫折。因為西方過去30年的數個策略錯誤，導致如今強權地位遭受東方的威脅。其中一個錯誤是90年代冷戰結束後西方陶醉於福山提出的歷史終結論，「陷入沉睡，而中國與印度則覺醒」。另一個錯誤是，美國發生911恐攻後向中東伊斯蘭世界宣戰，此時中國獲准加入WTO。美國在打仗的時候，中國默默壯大經濟，憑著8億人的勞動力成為世界工廠。中國成長茁壯之際，西方沒有體認到世界的改變並隨之調整，而2014年中國以實際購買力計算超越美國成為最大經濟體也並未受到西方重視。

馬凱碩認為，現在是西方接受現實和改變的時刻。他建議可從「3M」著手，分別是「減少干預」（Minimalist）、「多邊」（Multilateral）與「典範（權謀）」（Machiavellian）。首先，西方應該減少用「干預」的方式參與全球事務，他並以敘利亞和緬甸做比較，表示敘利亞由於西方長期干涉內戰與內政，淪為一個支離破碎的國家。而緬甸沒有西方介入而維持發展態勢。

歐洲天然盟友 是大陸

馬凱碩並對歐洲面對美國展現的「懦弱」表示不能認同。他認為，歐洲未來最大的隱患來自南方非洲，因為現在歐洲和非洲人口的對比將近1比2，但在本世紀末，非洲和歐洲的人口對比將是10比1。

歐洲最天然的盟友應該是幫助非洲發展，讓人口留在非洲的中國、而不是美國，但歐洲卻跟隨美國而執行最終不利於自己的政策。

(中國時報)