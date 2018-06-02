參與遴選法官 立委不領情

2018年06月02日 04:10 中國時報 楊孟立 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司法院院會前天通過修正法院組織法、法官法，未來最高法院、最高行政法院法官改為特任官，並納入兩名立法委員參與法官遴選委員會，人選出爐後呈請總統任命。司法院昨強調此版本完全依據司改國是會議決議，但朝野立委一致持保留態度，不願蹚渾水。司法院的「良法美意」恐遭立院翻盤。

司改國是會議原決議，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統圈選後任命，終審法官為特任官，沒有任期限制，僅規定70歲後須停止審案，由於遭批評是「政治任命」，且蔡英文總統也反對，因此對選任方式進行變更。

去年4月24日國是會議決議，由司法院長提出應選名額2倍人選，交遴選委員會挑選後由總統任命，委員會成員包括立委、檢審辯、學者及公正人士，司法院前天據此修法通過，由行政院會銜送立法院審議。

憂影響司法 不願蹚渾水

未料，法界率先反彈，認為終審法官如果是由律師及學者等人都可擔任，必須制定一套審查機制，否則因遴選委員包含立委，許多符合資格的政務官，卸任後搶進此一公職，將會讓此制度成為政治酬庸。

立委李俊俋就表示，司法院單純以為增加遴選委員的組成，納入具民意基礎的立委，就可增加多元性及民主正當性，「這樣的說法無法說服我，我並不贊成。」

他說，司法院有沒有考慮到此舉是否會造成社會大眾對司法的不信任更為加深？他並質疑，「更何況，那些法官我們大部分都不認識，要怎麼去參與遴選？」

李俊俋說，立委的工作本來就不在司法院，且委員本身已經很忙，雜事一大堆，沒有必要再被拖下水。

具法律背景的民進黨立委蔡易餘驚訝地表示，兩名立委如何產生？他們手握法官人事決定案，權力會不會太大？他說，立委都是民眾一票一票投出來的，享有一樣權力，怎可能讓特定兩名立委參與法官遴選，所以他目前持保留看法。

國民黨立院黨團總召林德福則直言此作法確實有疑慮存在，值得深入探討，更讓人擔憂的是，這會引起政治影響司法的質疑，對於司法中立性可能會有負面影響。

法官受懲戒 退休金照砍

此外，司法院也通過修改民事訴訟法，未來法院可對惡意濫訴的原告、法定代理人或訴訟代理人，各處12萬元以下罰鍰。同時，在淘汰不適任法官部分，案件當事人及犯罪被害人得直接請求法官評鑑；另職務法庭受理第一審法官懲戒案件，加入參審員與職業法官共組合議庭，並增訂退休後受嚴重懲戒確定者，得減少退休金、退養金等，避免涉案法官借搶退規避責任。

(中國時報)