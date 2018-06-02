21新特任法官 恐成司法怪獸

2018年06月02日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司法院修法將終審法官改為特任官，且讓立委遴選法官，法界批評特任官一定有政治任命的問題，況且終審法官是終身職沒有任期限制，恐成為掌握巨大權力的「司法怪獸」，未來與大法官的地位、權限如何畫分？以及當法律見解有衝突時，要如何解決？這些都是必須去解決的問題。

法界人士表示，終審法官全改為特任官，將是五院內最多特任官的單位，未來終審法院成為一個訴訟金字塔，司法院也是一座金字塔，但因法官與大法官都是特任官，一定會發生權限衝突和見解不一致的情況，因為沒有誰大誰小，最後該採誰的呢？

法界表示，雖然終審法官從總統圈選改為遴選委員選任，但特任官本身就有政治任命的問題，即便是終身職，但終審法官在任命時就有政治傾向的選擇，很難避有政治力運作及介入，未來遇到政治案件具有濃厚政治色彩的終審法官，如何保持中立獨立審判？

尤其當今政治介入司法屢遭質疑和抨擊，以國內現有政治環境和民眾對司法的不信賴，一昧引進國外制度，是否符合我國現況，值得深慮。

也有法官指出，終審法官人事精簡及改成特任官，前提須完成訴訟金字塔制度，由於二審逆轉改判案件可上訴終審，再加上終審法院實施大法庭制度後案件量爆增，終審法官的組織改革、人事精簡能否順利實施有待觀察。

不過，目前最高法院已出現「出走潮」，刑事庭長花滿堂、陳宗鎮、洪昌宏、民事庭長劉福來等多名庭長及法官明年陸續辦理退休，現任終審法官也因制度即將變革，紛紛找尋回任二審或轉任其他職務的機會，加上立委有異見，能否按司法院版本推動，變數很大。

(中國時報)