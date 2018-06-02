扮蜘蛛人垂降 最狂9旬嬤獲救

2018年06月02日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

超強阿嬤！93歲花李姓阿嬤因一早出門忘記帶鑰匙，將自己反鎖在屋外，昨天清晨6時許返家時，突發奇想，從5樓頂樓拉著水管，仿效「蜘蛛人」欲垂降至住家4樓陽台，卻在垂抵陽台外遮雨棚時，無力翻進陽台，消防人員獲報趕到現場，將阿嬤抱進陽台，幸好只有輕微皮肉傷，嚇得阿嬤說：「下回不敢啦！」

臉書社團「基隆人大小事」昨日上午9時許，貼出這段驚悚影片，只見年事已高的阿嬤，從4樓上方頂樓抓著黃色水管，想垂降到自家4樓陽台，後來卻站在3、4樓間的遮雨棚上，無力翻進4樓陽台，受困20多分鐘，鄰居見狀後，嚇得趕緊報案求援。

消防隊獲報趕至立刻架梯，展開「搶救阿嬤」任務，訓練有素的消防員很快就將阿嬤抱進4樓陽台，化險為夷，檢查後發現阿嬤手肘有傷痕，研判是在垂降過程中刮到玻璃，隨即送醫治療。

「之前爬過1次，這是第2次啦！」目前獨居的花李阿嬤到醫院後，竟表示先前已有1次經驗，不過這次真的嚇到，下次不敢了。醫院則指出，阿嬤的生命徵象穩定、意識清楚，不過手肘有4公分外傷，還要再進一步檢查。

東光里長黃元良也前往探病關心，並指出阿嬤喪偶後就獨居，孫女和孫女婿會定期探望，並多次表明要接她到安養院住，但都被阿嬤拒絕。

這段影片引發民眾熱議，紛紛留言驚呼「超級阿嬤！」、「93歲還可以攀爬！真是好體力啦！」、「93歲？比我這39歲還強！」蕭姓女網友更說：「天哪！太危險了啦！還好沒事，若摔倒怎麼辦，重點是阿嬤太強了，93歲能這樣爬高爬低，還好平安。」

(中國時報)