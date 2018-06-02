療癒系迷你馬 全校都疼牠

2018年06月02日 01:30 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市八斗國小飼養一匹迷你馬，棕色毛髮、討喜的外型讓牠受到全校師生的歡迎，還為牠取名叫做「巧克力」。巧克力在校內扮演動物療癒師的角色，陪伴學童成長，師長都打趣說，巧克力雖然沒有列入編制，卻和大家感情緊密，儼然是該校的成員和家人。

養在校內 隨時可親近

巧克力是一匹7歲的蒙古公馬，2年前由家長施詔峰從新竹某座牧場將牠買下，並獲得已故八斗國小校長施奈良的同意，將牠養在校內，除了讓就讀該校幼稚園的女兒可就近觀察馬，也給其他學童親近迷你馬的機會。

巧克力平日就養在校門口旁的草地，每逢放學或周末，施詔峰會帶著巧克力在操場散步吃草，有時也會由其他老師帶著牠去散步；上周記者實際跟著總務主任陳心瑩、潘組長牽巧克力去散步時，牠步履快捷，相當興奮，不停大啖路邊的野草，當潘組長準備牽牠回校時，巧克力還數度扭頭停步，似乎不想那麼快回家。

不怕人 愛在沙地打滾

陳心瑩表示，巧克力剛搬家時一度不習慣新環境，現在牠已經把學校當成自己的家，有時喜歡在沙地打滾，弄得全身髒兮兮，不明就裡的民眾看到了，還以為巧克力沒受到妥善照顧，害得學校差點被投訴。

陳心瑩說，巧克力性情溫馴，不懼怕人群，頗受全校小朋友歡迎，只要學童一放學，就會過去看看巧克力；有時老師會請犯錯的學生來餵食巧克力，另類的懲處方式也比體罰效果更好。

值得一提的是，今年白沙屯媽祖過境基隆，校方還特別將巧克力的名字寫在祈福海報上，儼然成為學校的重要成員和夥伴。陳心瑩說，施奈良校長在世時，心心念念就是要給巧克力遮風避雨的家，未來學校也會蓋一間簡易的馬房給巧克力居住。

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(中國時報)