剃短毛多補水 毛小孩不中暑

2018年06月02日 01:30 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

炎炎夏日來臨，飼主不小心將毛小孩關在車廂內，往往是毛小孩出遊的隱形殺手。新北市動保處提醒飼主，旅行時要隨時注意保持毛小孩的通風和飲水，避免悶熱環境導致中暑，否則將可依違反《動物保護法》處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

注意保持環境通風

動保處表示，狗散熱僅靠舌頭和四肢腳底，往往天氣一悶熱就見到牠們不停吐舌喘氣，飼主只要花點巧思，為毛小孩提前做好剃短毛髮、準備涼墊等消暑攻略，就能迎接炎炎夏日。

有著扁臉和皺縮鼻子的毛小孩，因為先天生理構造特殊，更容易因散熱不易、呼吸不順的問題，呈現中暑現象，例如巴哥犬、北京犬、英國鬥牛犬、西施犬、法國鬥牛犬、拳師犬等更是夏天易中暑常客，因此飼主夏天時，更需要保持環境通風和提供足量飲水，維持舒適環境，避免牠們中暑。

動保處表示，悶熱的天氣容易造成毛小孩精神不佳、食慾下降外，白天烤得炙熱的柏油路也可能燙傷牠們的腳掌，甚至造成掌墊脫落。因此，選擇清晨或傍晚時分帶著毛小孩，到寬敞通風的寵物公園盡情奔跑，宜人的溫度能讓毛小孩動得更健康。

清晨或傍晚兜風趣

新北市目前有15座寵物公園，中和動物之家和板橋動物之家兼具公園性質，提供毛小孩運動休憩場所，另外，新店的陽光公園更是熱門場所之一。

農業局長李玟表示，若飼主因一時疏忽，將毛小孩關在車內而受傷，可依《動保法》裁處1萬5000元至7萬5000元罰鍰；如果不幸休克死亡可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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(中國時報)