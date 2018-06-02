蛇口餘生 2鼠養成一大窩

2018年06月02日 01:30 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

甜甜圈龜冬瓜和南瓜有著亮麗的花紋。（曾小姐提供）

Sam養2隻黃金鼠生出一窩老鼠，籠外分別是台灣黑熊、團團和北極熊3隻公鼠，和裡頭母鼠圓圓隔籠相望。（蔡依珍攝）

民眾飼養寵物無奇不有，Sam從蛇口救下的黃金鼠「團團」、「圓圓」超療癒，還繁衍出一窩後代。桃園民眾謝晨華養「帝王蠍」，因為就是喜歡牠吃東西的模樣。曾小姐則對烏龜慢吞吞的樣子著迷，飼養一雙屋頂龜及甜甜圈龜。

同學搶認養小傢伙

Sam在蛇口下救出2隻黃金鼠，一公一母命名團團、圓圓，不久就生出一窩總共7隻老鼠，Sam說，友人飼養黃金蟒，另外養了一窩老鼠當「食物」，他一次訪友後於心不忍，覺得可愛的老鼠竟要被吃掉，央求帶2隻回家。

「當時只覺得圓圓行動變緩慢，沒多久就在木屑中看到好像『肉芽』的東西，一問才知道竟然生了一窩小老鼠！」他笑說雖然團團、圓圓都是正宗黃金鼠，但生出來的7隻小老鼠卻顏色各異，拍照放上臉書後引來各個曾養過老鼠的同學索取，可惜大家都愛黃金色，最後只剩下黑色和淡色的2隻公熊無人認領，他就命名為「台灣黑熊」和「北極熊」自己養。

帝王蠍最愛吃蟋蟀

桃園市民眾謝晨華2年前在網路看到帝王蠍吃東西的影片，覺得相當特別，因此飼養帝王蠍。他說，帝王蠍好顧，毒性對人類不高，是相當好養的寵物。也因為自己名字的諧音，把帝王蠍取名叫「華華仔」，他說自己每個月餵食1次，會向寵物店購買20隻蟋蟀，華華仔會慢慢食用，約1周時間把所有的蟋蟀吃完。此外每天要用灑水器噴在華華仔身上保持溼度，備妥溼海綿讓華華仔吸食。

烏龜慢吞吞超療癒

桃園市27歲曾小姐，因為迷上烏龜慢吞吞的樣子，飼養了2隻屋頂龜和2隻甜甜圈龜，曾小姐說，烏龜動作緩慢，和自己傻大姐的個性很像，有時候在水缸前欣賞他們悠遊互動的樣子，可以欣賞好幾個小時都不會膩。

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(中國時報)