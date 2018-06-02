就愛黃金蟒 緣份纏繞17年

張大鵬從17年前結識了他的「白娘娘」，驚豔黃金蟒的美麗，越養越愛，目前共養了7尾黃金蟒。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

張大鵬從17年前結識了他的「白娘娘」，驚豔黃金蟒的美麗，花大筆錢買下當年最早進口到台灣的巨蟒，越養越愛，朋友想棄養就收購，養到7條之多，雖被咬過、追過、驚嚇過，被嘲笑人蛇戀最無稽，「冷血動物」當寵物、怎麼寵也無法感情交流，但心裡就是放不下。

白娘娘往生 興趣沒斷

張大鵬養黃金蟒蛇已有17年，最元老、也是最愛的「白娘娘」往生多年，但養蛇一直沒中斷。他說，開始是欣賞牠的美麗，後來靈機一動，擺在冰店，果然吸睛，生意越來越好，已搞不清客人來是冰好吃，還是對黃金蟒好奇，為了「纏繞」留影。

「黃金蟒白天很溫馴、晚上完全招惹不得！」張大鵬說，黃金蟒幫牠做生意，心裡也好生感激，晚上去探望，想陪陪牠，沒想到翻臉無情狠咬，滿嘴利齒，讓上臂鮮血噴湧，痛到臉發青、氣得牙癢癢，但養著、養著，慢慢地清楚了牠們的習性。

白天溫馴 晚上惹不得

張大鵬曾不信邪，被咬過3次，有次朋友晚上來，好奇想看黃金蟒，禁不住央求，帶著朋友才掀開籠子，黃金蟒就猛然竄出，朋友和他嚇得拔腿狂奔。張大鵬養過最大的黃金蟒重達60公斤，幾乎抱不動，現在養的7條中最輕也有20公斤，最重27公斤，白天常抱著牠們繞在脖子上，晚上就不打擾牠們。

很多人都問老闆，黃金蟒有什麼好，要養到7條之多？不用請這麼多「白娘娘」幫忙看店吧！張大鵬也說不上來，只能答腔「對啊，伙食費很驚人呢！」但每次遇到了，就忍不住買、認養，就愛靜靜欣賞牠們的美麗，結下自己也不解的「不解之緣」。

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(中國時報)

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