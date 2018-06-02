壁虎爬上身 女生驚叫男喊酷

2018年06月02日 01:30 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

一般女孩子都喜歡養貓、狗等可愛動物，雲林縣北港農工畜產保健科女學生梁家瑋則養了1隻豹紋守宮，守宮又稱壁虎，很多人覺得其外形奇特不敢觸摸，梁家瑋則認為，豹紋守宮很有特色，拿在手上非常酷炫。

豔麗明亮 容易飼養

豹紋守宮比一般壁虎的體型來得大，梁家瑋飼養的豹紋守宮約有20公分，最大特色是有1條可儲存養分的肥胖尾巴，以及豔麗明亮的體色，由於容易飼養，且不會像綠鬣蜥長大後體型太大，近來愈來愈受歡迎。

梁家瑋表示，豹紋守宮行動不快，會緩慢爬在她的手腳、身體上，宛如可愛的小玩具，她每天都會與牠玩耍，有時還會讓牠爬到頭上，經常引起其他女同學驚叫，男同學則覺得她很大膽，為大家生活帶來許多樂趣。

性情溫和 逛街吸睛

豹紋守宮性情溫和、行動緩慢，是目前公認最好飼養的兩棲類動物，主要是吃麵包蟲、蟋蟀，只要準備一個小型寵物盒，裡面鋪上餐巾紙、布置隱蔽空間即可，因為屬於夜行動物，因此，盡量不要長時間曬太陽。

梁家瑋說，「養牠就要愛護牠」，飼養豹紋守宮只要付出愛心，牠便會把主人當成好朋友，雖然不如貓狗一般有靈性，但獨特的外形可以讓人舒緩心情，每次帶牠出去，總是輕易擄獲眾人目光，因此意外認識許多好朋友。

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(中國時報)