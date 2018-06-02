浣熊界網紅 雙生三線鼠卡娃伊

2018年06月02日 01:30 中國時報 柯宗緯 、 謝佳潾 、 郭韋綺 ／綜合報導 ／綜合報導

陳漢民家中這隻寶貝蠍只吃蟑螂。（謝佳潾攝）

三線鼠兄弟是全家人的心肝寶貝。（郭韋綺攝）

Joyce豢養4歲大北美浣熊「屋膩」，因天氣熱被主人帶去給美容師修毛，背上像是被踹了1腳，留下1個大腳印，這張超萌照PO網，紅到登上國外新聞媒體；「屋膩」還開辦粉專、IG、抖音等社群，吸引近20萬粉絲追蹤，堪稱浣熊界的網紅。

背上大腳印 紅到國外

「屋膩」牠小時候趴著一沱，活像是顆海膽，就以海膽日文發音，為牠命名。「屋膩」現在12.8公斤，特別喜歡吃水果，但牠很挑嘴，像是葡萄只吃無籽葡萄，巨峰葡萄就不愛，西瓜也要挑脆的吃，1個月伙食費、護毛商品等，加總就要5、6000元。

53歲東港鎮民陳漢民前陣子退休後原以為就此閒閒沒事做，沒想到在外地工作的兒子卻帶隻蠍子回家養，「孝子」的他自然擔起扶養之責，不僅天天與蠍子為伍，還要苦惱去哪抓蟑螂給牠吃，他自嘲地說，「我還不是養蠍達人，但抓『小強』很有一套」！

陳漢民說，家中這隻寶貝蠍只吃蟑螂，要想辦法去抓活蟑螂來餵他，他起初見到蠍子怕得要命、聽到要抓蟑螂則傻眼不已，不過1個多月來竟慢慢養出樂趣。

麻煩二兄弟 活潑好動

2隻同一胎出生的三線鼠「麻煩二兄弟」住在同一個籠子裡，愛搶玩具、搶食物、互咬打鬧，天天上演爭奪大戰，吵吵鬧鬧又和好，更多時候互相陪伴和依賴，飼主陸瓊娟笑說兄弟倆活潑好動不受控，但表情動作又格外可愛惹人疼，是全家的心肝寶貝。

陸瓊娟說，家裡沒養過小動物，有次女兒跟著爸爸到水族館買魚，看到三線鼠覺得可愛就帶回家飼養，1公1母成雙成對不孤單，沒想到繁殖力超驚人，半年內生了2胎共12隻，只好分送給親友飼養，只留2公1母。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)