清秀女大生 養了5隻大蜘蛛

2018年06月02日 01:30 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蜘蛛，尤其是全身長了細毛的大型蜘蛛，不要說是女孩子，連大男生看到恐怕全身都會起雞皮疙瘩，但這種讓人望而生畏、敬而遠之的生物，卻是宜蘭大學女學生王致柔飼養的寶貝寵物，每天總要細細觀察牠們是否進食正常、活力滿滿，這才會安心去上課或上床睡覺，從小就開始「玩蜘蛛」的她，也是室內常見俗稱「喇牙」大蜘蛛的捕蛛高手。

王致柔說，她讀小學時就會抓一些小蜘蛛放在透明杯子裡面觀察，並且會抓一些螞蟻、蚊子等小昆蟲來餵食，升上大學後，由於讀的是宜大森林系，經常會與老師、同學到山上做田野調查，有更多機會接觸不同種類的蜘蛛，她最喜歡觀察的就是在野外生活的大蜘蛛，不只如此，她飼養蜘蛛的「胃口」也跟著變大，如今養的是「進階版」的大型捕鳥蛛。

王致柔現在同時養了5隻捕鳥蛛，都妥妥地關在飼養箱中以防偷跑出來，室友們都是森林系同學，大家看多了各式各樣的昆蟲、動物，因此對自己把蜘蛛當寵物來養也就見怪不怪。

由於了解蜘蛛的習性，也就不會害怕，像是當宿舍內有「喇牙」出沒，引發其他女學生大聲尖叫時，自然就是王致柔「出手」的時候了，她總能輕輕鬆鬆將「喇牙」順利抓到容器內，然後再帶到室外放生，對她來說，只不過再平常不過的小事情。

(中國時報)