沒在怕 美女英文老師養球蟒

2018年06月02日 01:30 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

「啊！會不會勒你脖子？」、「會不會咬人！」每當Alexandria把「巧克力」（球蟒）帶到朋友間分享或參加外拍時，總有人這麼問。有養球蟒3年經驗的Alexandria說，其實球蟒很溫馴、很穩定，不會咬你、更不會勒住你脖子，讓牠在身上爬來爬去，冰冰涼涼反而很舒服。

Alexandria及Lance這對情侶有共同嗜好，就是動物，從最初的貓、狗、魚養起，後來Alexandria對蛇發生興趣，男友Lance趁著Alexandria生日時就送她1條蛇後，開始了養「蛇」之路，現在他們有1條球蟒、1條白化球蟒、1條黑王蛇。

Alexandria指出，從小就喜歡貓咪，也養貓咪，會喜歡爬蟲類也是因為牠們與貓有共同個性，就是「獨立」，就算你一整天都不在家陪它，它也不會因而亂叫，愛理不理人的樣子，無形中散發出一種自信氣質，很有質感。

平常是補習班英文老師的Alexandria，也接外拍Model的工作，有時攝影師會指定與她的愛蛇發展出一套作品，讓Alexandria很開心，表示這也是另一種陪伴方式，不過蛇會動來動去，得要時時配合蛇的動作擺姿勢，完成作品當下會很感動。

Alexandria指出，只要試著跟牠相處，就會知道不可怕，尤其球蟒體型較細小，性情也較溫和，成蛇大約150公分，適合想養蛇的民眾參考。

(中國時報)