Mona’s cafe寵物餐廳 有家的感覺

Mona’s cafe 寵物咖啡館2002年開設至今已16年，是高雄最資深的寵物餐廳。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

原本從事設計師的蘇淑靖和復健師老公飼養黃金獵犬Mona後，因想與毛小孩一同生活，2002年開設以愛犬Mona為店名的 Mona’s cafe 寵物咖啡館，至今已16年，是高雄最資深寵物餐廳。

走進河南路水圳旁的Mona’s cafe，洋溢家的舒適溫馨感，空間規畫全由蘇淑靖設計，1樓是汪汪區，狗狗和飼主專屬，2樓是喵喵區，貓咪、兔子、爬蟲類等和店狗Puffy專屬，設有毛小孩專屬的座椅和飲用水，把寵物當小孩看待且建立餐桌禮儀。

蘇淑靖希望將自己買下的店營造家的感覺，有寬敞的客廳，店內有1隻店狗長毛臘腸犬Puffy、3隻店貓（2隻金吉拉貓meimei和寶寶、1隻米克斯貓小花）、3隻鸚鵡、1隻兔子，1、2樓共約35坪可容納40人和寵物一同用餐。

Mona’s cafe餐點種類品項眾多，包括豐盛的泰瘋狂雞媽媽早午餐、義大利麵、焗烤辣仔雞丁飯麵、法式牛奶鍋等，售價從239至299元。寵物餐共有11種，牛肉丸子、丸子三兄弟（牛雞羊肉），還有寵物蕃茄牛肉麵，售價從80至230元。

16年來他們夫妻和許多客人成為好友，蘇淑靖表示這是最大收穫。2010年第1代店狗Mona過世，當時曾想收店，但因緣際會又領養3隻毛小孩，加上客人都希望他們繼續開店，才持續至今。

(中國時報)

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