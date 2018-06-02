前進維也納 尖石小孩展天籟美聲

2018年06月02日 01:30 中國時報 邱立雅／竹縣報導

尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團前往維也納參加舒柏特合唱競賽，因經費不足，消息傳出後，2天之內募得700萬，讓孩子們到異國進行音樂交流，天籟美聲也讓世界為之驚豔，預計當地時間2日正式比賽。

為了參加這次音樂交流賽事，嘉興國小義興分校合唱團成員們從寒假就開始苦練歌曲，校長徐榮春表示，此次選唱4首不同風格歌曲，包括芬蘭民謠、布農族收穫歌、孟德爾頌的宗教樂曲以及去年台北世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」，希望透過難度高、舞台效果佳的歌曲，能夠在世界的舞台上發光。

16個小時的飛行航程，讓合唱團小朋友們吃盡苦頭，不少小朋友水土不服、飲食不習慣，有人甚至出現腹瀉情況，所幸每天跟著老師早起晨跑，保持體力、調整時差，就是希望比賽當天能拿出好成績。

來自尖石的天籟美聲在維也納街頭就讓當地人驚豔，小朋友們更是滿滿的表演欲，徐榮春說，開幕式當晚因未報名參與表演，小朋友們閃爍著期待的眼神問：「今天會上台嗎？」得知只能在台下當個好觀眾，失落的表情讓人莞爾，但不怕生的表現讓隨團老師們看了激賞，認為孩子們眼界大開、不虛此行。

為了此次到歐洲比賽，徐榮春說民眾的愛心超乎預期，短短2天募款金額已達700萬元，讓校方相當驚喜，也在募款第2天就截止，但仍有不少民眾堅持捐款。超乎預期的金額，將成立嘉興國小音樂藝術教育基金，讓校方未來在發展音樂藝術培育上，更無後顧之憂。

(中國時報)