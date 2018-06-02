雪管處遺址動物調查成果豐

2018年06月02日 01:31 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

雪霸國家公園管理處2017年執行9項研究調查計畫，雪管處1日舉行「創見保育聚焦雪霸」保育研究成果發表會，內容包括海拔最高的志樂溪人文史蹟遺址研究，動物資源動態變化調查及武陵鳥音資料庫建立等。處長鍾銘山表示，希望民眾更了解大自然，進而保育美好土地。

暨南大學助理教授顏廷伃說，志樂溪上游的石屋群史蹟保存區遺址，透過考古試掘、年代測定及部落口訪，推斷火石山與志樂溪一帶的石屋群應屬金屬器時代晚期，可能為泰雅族短期且重複使用的山區獵寮，研究成果將提供未來通盤檢討時，史蹟保存區的畫設與修正。

東海大學教授林良恭的大霸尖山線中高海拔動物資源動態變化調查研究，累計發現哺乳類36種、鳥類94種、兩生類5種、爬蟲類10種及昆蟲331種。

沿線觀察及穿越線調查以山羌較優勢，台灣野豬在大鹿林道東線樣區前段出沒頻度較高，大鹿林道東線的山羌族群密度高於大霸尖山登山步道，可見山羌受人為干擾影響嚴重。武陵鳥類資源普查及鳥音資料庫建立，總共記錄89種鳥類，包括保育類25種，共收錄鳥音40種82段、聲景8段。

處長鍾銘山表示，管理處投入龐大人力和經費研究調查，希望外界分享成果，充分認識大自然概況和變化，進而愛護保育這塊美好山林。

(中國時報)