義消出任務 捕蜂蛇時薪250元

2018年06月02日 01:31 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府1日宣布消防局捕蜂抓蛇業務自7月1日起委由義消人員辦理，以鐘點費核算報酬，時薪250元，目前有7名具經驗的義消負責輪值執勤，此外，消防員的超勤加班費目前上限是1萬4000元，5月起逐漸提高，明年可望有1萬7000元。

今年4月28日桃園市敬鵬廠房大火，奪走盡忠職守搶救火場的6名消防人員，國人哀慟、不捨，全國消防人員士氣低迷，同時凸顯「火裡來、水裡去」的消防工作高風險。

市長涂醒哲表示，體恤消防人員辛勞，今年1至4月超勤加班費最多領取1萬4000元，5月起逐漸提高，希望明年能達到1萬7000元的法定上限，市府規畫為每名消防員增編2000元經費，期待獲得議會支持此預算。

另外，爭議多時的消防人員為民服務的捕蜂抓蛇業務，6月底將畫上句點。涂醒哲說，市府爭取農委會林務局約73萬元經費補助，加上市府自籌經費，共約94萬元，7月起捕蜂抓蛇將委由義消協助。

消防局長蘇耀星說，7月起有7名經過訓練、有經驗的義消輪值，東、西區各1組義消人員執勤。副局長郭立昌說，目前安排值勤時間約是每日8小時，以鐘點費計酬，時薪約250元，義消值勤時間以外若有民眾通報，仍由消防人員處理。

涂醒哲、蘇耀星將消防人員使用的捕蜂抓蛇器，交給嘉義市義消總隊長賴永霖等義消人員，象徵捕蜂抓蛇的業務委由義消辦理。

(中國時報)