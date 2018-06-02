柯P遭嗆「還我敬老金」

台北市長柯文哲（右一）參觀社區長照設施，與社區老人、小朋友親切互動。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

北市社會局推動社區整合照顧服務（石頭湯計畫），把社福、醫療單位導入社區，提供長者醫療、護理、復健等服務，台北市長柯文哲昨（1日）出席12區石頭湯據點啟動儀式，會後步行前往鄰近的石頭湯據點視察，途中遭民眾怒嗆「柯P還我重陽敬老金」。國民黨台北市長參選人丁守中昨也參訪老人共餐，丁守中表示，若當選市長，會提供65歲以上健保補助，並恢復重陽敬老金。

台北市長柯文哲上任後大砍重陽敬老金，引發長者不滿，但不影響市府推動老人長照、社區據點決心，今年4月完成12個行政區均有石頭湯服務據點，柯文哲昨前往黎忠區民活動中心參加「石頭湯據點聯合啟動儀式」。

柯文哲表示，北市65歲以上老人達44萬5000餘人，占總人口16％，預估再過4年會達到20％，以社區作為據點，導入醫院、社服團體等資源，建立整合型老人長照服務系統，希望北市建立長照2.0典範，逐步推廣至各地。

不過，柯文哲會後步行前往信義區石頭湯據點視察，短短3分鐘路程，不少老人發現柯經過，怒嗆「柯P快還錢、還我4500！」

丁守中昨前往忠勤里關心老人共餐，會後他表示，自己曾經質疑台北市老人共餐率只有6％，可見只有少數人受惠，但市府卻宣稱每個月最高參與人數有5萬人、共餐率13％，相當於1年60萬人次；後來柯市府更玩弄數字，把在據點上課的銀髮族也算進共餐人數，使人次變成420萬，根本是欺騙自己也欺騙選民。

丁守中表示，老人家安養晚年時更要輕鬆無負擔地過生活，如果他當市長，健保補助回歸65歲以上就有，也會恢復重陽敬老禮金等。

(中國時報)

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