找到興趣 永平學生逐夢踏實

永平工商陳俊宏、鄭雁方在統測成績擁有好表現。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

四技二專統測成績日前公布，永平工商學生表現不俗，其中陳俊宏打敗癌症病魔，成績639.5分，目標高雄餐飲大學；鄭雁方則以656.5分成為畢業生榜首，雖然父母都是藝術家，但她對烘焙感興趣，選讀永平工商堅持走自己的路。

陳俊宏說，國中二年級到叔叔開的餐廳幫忙，從此愛上餐飲業，無奈造化弄人，在國三會考前因身體不適就醫，竟發現罹患橫紋肌肉瘤，歷經手術與多次化療，堅持要到永平工商報到入學。在高一休學1年認真接受治療，如今已打敗病魔，並堅持在課業上努力，目標是高雄餐旅大學。

鄭雁方則是來自藝術家庭，父親、母親都以硬筆書法聞名，兄長也一路就讀普通高中與一般大學。她說，國中二年級時受到就讀永平工商表姊的影響，接觸到手作蛋糕、餅乾而愛上餐飲，從此找到興趣並堅持要走自己的路。她在統測國文拿下96分高分，她說，養成習慣將問題寫在紙條上，背面則寫上答案，貼滿房間牆上，隨時隨地都能複習。

永平工商校長黃耀祿表示，陳俊宏克服疾病努力追夢，無畏腫瘤威脅而認真求學的精神，值得全體師生效法學習。而永平學生入學成績雖然不如國立學校，但是經過師生3年的共同努力，依舊繳出了亮眼的成績單。

(中國時報)

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