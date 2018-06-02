熱氣球飛越稻浪 6／30嘉年華熱身

熱氣球飛越翠綠稻浪，為即將展開的台灣國際熱氣球嘉年華活動展開宣傳。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

已經邁入第8年的台灣國際熱氣球嘉年華活動，今年活動將在6月30日開幕，台東縣政府1日清晨舉辦記者會，6顆熱氣球從池上稻田起飛，飛越一望無際的稻浪，為活動展開宣傳。

台東縣政府強調，今年造型熱氣球高達39顆，將是最多、最有看頭的一次。

台東縣政府選擇在池上鄉的浮圳旁為熱氣球活動宣傳，也將原本在鹿野高台的起飛的熱氣球帶到池上飛行，6顆熱氣球同時起飛，飛越遍地青翠的稻浪，從空中俯瞰，池上良田阡陌、綿延不絕的稻田盡收眼底，與鹿野呈現截然不同的風景。

台東縣政府表示，今年有高達39顆造型熱氣球是歷年最多，包括小小兵、天外奇蹟「UP」球、皇家大象球、德國東方快車等，可愛的造型吸睛度十足。

另外今年8場光雕音樂會將首度移師到台東大學，以世界8美圖書館之首的台東大學圖資管為背景，讓熱氣球光雕美不勝收，另外配合志航基地開放，光雕活動也會進入空軍基地中，戰機呼嘯而過將與熱氣球相輝映。

台東縣長黃健庭表示，縣府看到熱氣球的商機、台東環境的優勢，8年前舉辦台灣首屆熱氣球嘉年華活動，成功吸引許多人潮，舉辦7年共計有460萬人次觀光客湧入，還獲選全球12大熱氣球驚豔城市，只要天氣許可，全年都能飛上天俯瞰台東。

(中國時報)

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