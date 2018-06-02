丁守中批拿老本還債

國民黨台北市長參選人丁守中（中）與長者共餐，聽取建議。（丁守中競選辦公室提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲1日在臉書宣布，即日起北市脫離「千億債務俱樂部」，讓債務從1468億減至948億，他自豪這是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄，不過卻被國民黨台北市長參選人丁守中看破手腳，痛批柯市府公共建設都沒做，只是拿前幾任市長留下的老本製造還債假象。

北市財政局統計，柯文哲上任時接下1468億債務，3年半來還了約520億，讓債務減至948億，人均負債也從5.4萬降至3.5萬，加上世大運結餘款，可再還20億。柯文哲在臉書強調，這是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄，但其實只是每天認真工作，該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。

柯昨接受市政總質詢時坦言，有辦法省錢絕對不是單一案件，除要求每個首長標案不要用價格標，要用最有利標，另外標案全部上網公布評審委員名單並公布底價。案件要追加預算都要到市長室報告，用不完的部分就乖乖繳回國庫。

不過，丁守中直言，柯文哲任內包括環狀捷運，北環、南環等公共建設都不做，錢拿去還債，這只是拿前幾任市長留下的老本製造還債假象，前年重新評定公告地價，台北市平均漲幅達3成，地價稅收入大增74億，也是有錢還債原因之一。

丁批評，今年北市府預算比收入超支98億，到底哪裡省錢？市民應看清柯文哲的手法，莫被美化後的數字蒙蔽雙眼。

議員王欣儀質疑，郝市府早在卸任前編列166億還債，干柯市府何事？柯承接債務變少也沒開源，只剩漂亮的數字和口號；議員許淑華認為，北市統籌分配款、稅收都最多，有錢人還債這叫正常。

(中國時報)

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