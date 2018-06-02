童玩護照e化 國中小全優惠

2018年06月02日 01:31 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣文化局去年針對宜蘭縣民推出不限入園次數的100元童玩護照深受歡迎，今年主辦單位將這項「好康」擴及到全台的國中、小學生，並首次全面推出無紙化電子童玩護照，完成申辦的民眾只要出示手機上的QRCODE，即可在活動期間不限次數暢遊童玩節。

水玩堡與冒險島好嗨

2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園登場，今年以「童心大進擊」為主題，整體規畫環繞「演出、展覽、遊戲及交流」四大主軸，帶來世界各民族的舞蹈、音樂和服飾。

戲水設施部分，今年規畫「水玩堡」主題館展，展現各種水屬性的童玩，搭配「冒險島」打造互動體驗遊戲場，另與「斯洛伐克」駐台大使館合作，規畫「Ahoj！斯洛伐克友誼堡」，讓遊客體驗斯洛伐克特色風情。

辦好秀出QRCODE就行

除了精彩好玩，今年的票價也更加「好康」，將原本只限於宜蘭縣民的100元童玩護照優惠對象，擴及到全台國中、小（含國三應屆畢業生），並首度推出無紙化電子童玩護照，即日起至24日開放民眾至童玩節售票網站線上辦理，付款方式採線上刷卡付款、線上ATM或是現場付款。

宜蘭童玩護照線上購票系統網頁https://ticket.yicfff.tw/。諮詢聯絡電話（03）9322440分機317林小姐、（03）9577440分機223林先生。

(中國時報)