新北端午勞軍 揪700人看職棒

新北市府1日結合中華職棒賽事舉辦端午勞軍活動，邀請陸軍第六軍團共700名國軍弟兄到新莊棒球場觀賞棒球。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

端午節將至，新北市府1日結合中華職棒賽事舉辦端午勞軍活動，邀請陸軍第六軍團在新北市境內的5支部隊、共700名國軍弟兄到新莊棒球場，觀賞主場富邦悍將與中信兄弟精彩的「金控大戰」，新北市長朱立倫也在開賽前頒發慰問金，感謝國軍弟兄的辛勞。

朱立倫頒發慰問金

朱立倫表示，過去新北市數次發生重大災害時，國軍弟兄在第一時間即投入救災，6月2日恰好是去年北海岸大豪雨水患周年，感謝六軍團指揮官徐衍璞中將、關指部指揮官賴榮傑少將、以及後備軍人幹部等，親自帶領國軍弟兄協助市民在最短時間內完成道路搶修、清理家園，保障新北市民財產安全。

徐衍璞說，感謝市府對軍方的肯定與支持，共同成為市民的忠實依靠，此次在端午節前夕用觀看球賽的方式慰勞國軍弟兄，讓國軍弟兄在繁忙的勤務中獲得放鬆的機會。

士兵大讚難忘經驗

王姓士兵表示，自己是富邦悍將的球迷，平常因為部隊業務繁忙，很少有機會可以到現場看球賽，知道這次勞軍活動中有悍將的對戰，早早就向部隊報名，為支持的球隊加油，還可以欣賞場邊啦啦隊的熱舞表演，感受現場緊張的氣氛，「會是很難忘的經驗！」

民政局長江俊霆表示，各縣市勞軍方式一般以發放慰問金為主，新北市則是採多元活潑方式，已陸續辦理團看首映電影、結合母親節邀請軍眷母子手作蛋糕等，今年舉辦觀看棒球賽，主要想表達國軍也像棒球運動講求團隊與永不放棄的精神，並感謝國軍平時守衛國土、災害時守護家園的付出。

(中國時報)

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