華航工會 推人選角逐桃市長

2018年06月02日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

華航企業工會決議推派祕書長朱梅雪投入年底桃園市長選舉，經費由工會勞工運動費預算480萬元支出，引起部分會員反彈，工會副祕書長黃慧甄1日聲援同事時強調，選舉不是朱個人參選、是代表整個工會，希望實踐勞工參政，會持續跟1萬名會員溝通，也會盡快對外說明政見和競選團隊。

華航企業工會有1萬餘名會員、會員代表有99人，5月31日的第10屆第2次會員代表大會臨時提案中，以61比4，通過支持工會祕書長朱梅雪參選桃園市長，保證金200萬元由工會勞工運動費支出，卻引發部分會員質疑挪用會費。

近9成會員代表贊同

黃慧甄坦言，工會有1萬名會員，無法昭告周知，但在會員代表大會獲得近9成的代表壓倒性贊同，希望透過工人參政突破勞資困境，強調競選是團隊、不是個人的事，核心價值是為會員、甚至廣大勞工爭取權益，會持續透過勞教等場合向會員溝通，至於朱梅雪相關競選政見、團隊以及宣布記者會，將待內部討論後，盡快對外說明。

參選為團隊 而非個人

黃慧甄昨也聲援華航同事、桃園市空服員職業工會常務理事張書元，因在臉書公開薪資單、不願刪文遭記2申誡，華航企業工會理事長劉惠宗斥民進黨成為執政黨後，將國民黨時期的白色恐佈軟性進化，高喊轉型正義、民主自由，實際卻是在箝制言論自由，華航董座、總經理成為政府的白手套，情況比國民黨時期更烈。勞動局勞資關係科長馮飛燿代表出面，強調市府保障勞工權益，針對勞動部裁決期間員工就遭華航懲處2案，已經開罰40萬元。

華航則表示尊重工會舉辦活動，也接受理性訴求表達意見，對於員工善意的批評，公司內部申訴管道暢通，但若涉及背離事實、缺乏建設性的惡意攻訐，基於公司治理及對股東負責，華航仍會堅持立場與是非，維護公司合法權益。

(中國時報)