中火煤灰爭議 籲中央納環評

2018年06月02日 01:31 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台中火力發電廠煤灰轉作彰濱工業區填海造陸，被質疑汙染地下水質和海域，不該當成無毒沙源。彰化縣環保局和立委等1日邀環保署、台電、工業局等大陣仗到縣府說明，卻均指出數據未異常。但最大癥結點在於不同檢測方法和標準，結果也將不同，都待進一步探討。

煙塵飄飛 挨批坑殺彰化

中火填埋煤灰在2008年美國田納西爆發灰塘堤岸破裂汙染地下水後，在國內掀起疑慮，台中龍井拒讓台電再填埋，台電轉向彰濱尋覓新出處，2010通過環評，2014年起在彰濱線西西三區填海造陸，總計要回填277萬噸，目前已填92萬噸。但未採不透水層，且煤灰堆置沒覆蓋，煙塵飄飛影響空品，地方痛批「坑殺彰化」。

彰化縣環保局長戴瑞文表示，各界疑慮不該再拿煤灰當無毒沙源，彰化受中火、六輕夾擊，也是受害者，希望舉辦說明會來釐清真相。立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠等也要求，台電、環保署數據要公開透明，如有問題，要中止回填計畫。

環署和台電 監測無異常

環保署、台電和工業局等均簡報，環保署在伸港、線西、鹿港設置3處水質監測站，數值未發現異常；鹿港、線西地下水重金屬也未超過第二類地下水汙染管制標準；工業局對彰濱工業區環境監測也都正常。

但環團質疑，採實驗室TCLP毒性溶出辦法不能反應煤灰毒性，總量很重要；再者，彰化民生自來水超過75％抽用地下水，而彰化沿海地下水是從海回流向陸地，填海只有阻隔卻沒設不透水層，監測點夠嗎？採計標準、結果等從未公告。

立委們指出，為釐清轉爐石、底渣、煤灰等填海造陸對海洋、農作物等疑慮，中央應盡速制訂填海造陸政策的環評。

(中國時報)