學甲漁電共生養殖 全台最大

2018年06月02日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報 ╱台南報

全台最大的漁電共生室內養殖場，1日在台南學甲正式啟用，占地3.4公頃的養殖場室內養殖白蝦，屋頂全用來種電，估計1年至少可發電367萬度，行政院長賴清德、農委會主委林聰賢等人也南下參與剪綵。

1年可發電367萬度

由能源業者投資近4億元，花費近5年時間規畫打造的漁電共生室內養殖場終於啟用，業者王惠瑩表示，室內養殖可降低天災及外在環境造成的損失，而且，頂棚所設置的太陽能光電總容量達2.86MW，綠能發電可減少1940公噸碳排放，相當於6座台南公園減碳量，也成為養殖經營附加價值的一環，未來，第二期工程預計將開發約5公頃土地。

目前這座室內養殖場內部面積有2.3公頃，採用循環水及高密度養殖方式，共有20座養殖池，採專門養殖方式，各放養20萬尾白蝦蝦苗，收獲期約3到4個月，預估年產量100公噸，年產值可達到5000萬元，種電其實是附加價值。

由於規模相當大，業者早於2014年便開始購地、規畫到建置完成期間遭遇不少困難，所幸，台南市政府相關單位適時協助及排除，才讓養殖場能順利啟用，業者表示，未來等到產量穩定，將鎖定穆斯林商機，開拓東協市場，並試著通過清真認證，以利未來銷往東南亞市場。

將鎖定穆斯林商機

台南市代理市長李孟諺指出，台南市目前已有4000多件申請裝置太陽能光電，裝置容量有454MW，相當2座曾文水庫發電量，距全市太陽光電總裝置容量1G目標，應該很快能達成。

(中國時報)