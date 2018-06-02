講師費狠砍7成 談何新南向

2018年06月02日 01:31 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

連續舉辦8年的「屏東無國界夏令營」，日前按例向新住民發展基金申請經費補助，但以往核發每小時800元的講師費，今年硬生生被砍成240元，經向承辦人員詢問，對方以「是根據教育部代課老師基準核發」，但令人不解的是，向內政部申請卻依教育部標準審議，「根本是拿明朝劍斬清朝官」。

訴願爭取應有權益

屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔氣憤的說，屏東共有新住民2萬人、外籍移工1.5萬人，為讓民眾彼此瞭解，進而達到認識與尊重，每年邀請新住民講師進入校園，針對各國文化、語言及習俗，透過分享進而認同東南亞文化。

過去7年，補助講師費每小時皆是800元，今年卻突然腰斬再腰斬，但翻開經費補助辦法規定，外聘講師鐘點費從最高2400元至最低的800元，就是沒有240元的選項。

蔡順柔疑惑的向承辦人員詢問，卻得到是根據教育部代課老師標準核發，「一切依法行政」；她非常不服氣，已經提起訴願，爭得不是幾百元差額，而是盼為外籍講師爭取應有的權益。

這就像周星馳電影經典台詞「拿明朝劍斬清朝官」，根本牛頭不對馬嘴，來自越南的現任國策顧問胡清嫻說，政府口口聲聲說要發展新南向，但大力的政策宣導後，新住民處境反而比以往更慘，南向變成「難」向，這讓期盼政府有所改變的姊妹們情何以堪？

比最低工資還不如

擔任此次多元文化宣導講師的越籍新住民蘇玉英也說，屏東南北距離超過100公里，往返車程總要耗費2小時，加上備課、授課時間，試算後比起1小時最低工資140元還不如，「講白了就是被看不起了」。

(中國時報)