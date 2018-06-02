22校同步轉播 千人動手做實驗

新北市府大禮堂1日搖身一變成了大型科學實驗室，總計超過1000位學生動手做實驗，推廣科學教育。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北科學日1日登場，新北市教育局將市府大禮堂改造成大型科學實驗室，現場600位學生、視訊同步轉播22校，總計超過1000位學生動手做實驗，以本氏液及過錳酸鉀測試飲料糖度，大伙玩得不亦樂乎。

教育局表示，每年新北科學日都會以生活議題邀請學生動手做實驗，2015年「鈣世硬雄－水質硬度檢測」、2016年「酸酸的捧油－油品好壞知多少」、2017年「手創光點」，今年再與淡江大學科學教育中心合作，和學生探討生活常接觸的飲料及果汁糖分含量。

昨日學生測試蘆筍汁、汽水與果茶含糖量，透過紫色的過錳酸鉀氧化還原反應時間，分析含糖量多寡，結果出爐，原來感覺酸酸的汽水，含糖量竟比甜膩果茶高，讓現場學生驚呼。

新北市副市長呂衛青說，科學教育向下扎根一直是新北市長期推動政策，這次再與淡江大學科教中心合作，以生活中的議題出發，將趣味搭配科學研究本質推動。

呂衛青說，這次1000人同步實驗，同步透過雲端收集整理實驗數據，將化學實驗樂趣與研究種籽散播至新北市各國高中，「科學研究探究與實作其實這麼簡單！」

教育局表示，這次活動透過學生探究實作、教師社群運作、多元學習環境、館校策略聯盟、跨域課程設計等，落實推動校園科普化，同時也推廣實驗室安全，希望讓大家更喜歡做實驗。

(中國時報)

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