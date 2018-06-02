高中職畢典 異國風vs.魔法秀

同德家商畢業典禮特別安排「奉茶禮」，由學生向導師奉茶「感師恩」。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣多所高中職1日舉行畢業典禮，中興高中畢典以電影《哈利波特》發想，迎接大學生活，就如同進入魔法世界，主題為「霍格華茲特快車之興高最終站」；水里商工洋溢異國風情，來自法國及巴西的交換學生贈送國旗給學校典藏。

草屯、埔里同時也有同德家商與暨大附中舉行畢典，分別以「花漾年華」、「青春無限」展現主題；同德畢業生以考取的證照展現亮眼成果；附中則有學生自創畢業歌，成為畢業生專屬的畢業歌曲，讓畢業生留下難忘回憶。

水里商工畢典由應日科畢業生重現在日本高知縣夜來祭YOSAKOI開場；來自法國的簡逸思，及巴西的洪乙妏2位扶輪社國際交換學生，在水里商工學習1年，已通過中文檢定。

同德家商畢典，南投縣長林明溱出席，頒發縣長獎、技藝優良獎及獎學金1萬元給13位考取多張證照的優秀學生，並鼓勵畢業生無論升學還是求職，都能發揮所學知識及技藝。同德今年840位畢業生共考取1740張證照，其中包括乙級28人，每人至少有2張以上證照，成果豐碩。

暨大附中有學生自編給畢業生專屬的畢業歌，並有原青社原住民孩子帶領全校師生齊唱校歌；獲「勤學楷模獎」的新住民阮香，自越南遠嫁來台後，從國小補校唸到高中都名列前茅，其婆婆林仙杏特地參加畢典，分享喜悅。

(中國時報)

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