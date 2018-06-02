獅子會捐款 玉井國中專科大樓落成

2018年06月02日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

2016年台南0206大地震重創台南，玉井國中專科大樓也遭震毀，國際獅子會台灣總會捐贈4500萬元認養校舍重建工程，全新專科大樓1日落成啟用，台南市代理市長李孟諺等人參加啟用典禮，除感謝獅子會善行，也期勉學子將來能回饋社會。

李孟諺表示，前年台南大地震造成4棟大樓倒塌，多戶民宅嚴重龜裂、毀損，另有1000戶位於安南、新市區民宅因土壤液化造成嚴重下陷，亟須補強；20多所校舍因強震受損，需要拆除或補強。

李孟諺說，感謝蔡英文總統上任後，教育部對於地方受損嚴重的校舍能夠全力支持和補助，也感謝國際獅子會認養玉井國中專科大樓重建。

台南市教育局指出，中央編列重建經費31億元，預計重建30校45棟、補強101校159棟校舍，所有重建及補強工程將在明年底前完成，全面提升校舍耐震安全性，讓台南市所有師生都能在優質的環境下安心教學與學習。

玉井國中校長何政謀表示，0206地震造成原專科大樓牆壁地板龜裂、梁柱爆裂變形，經國震中心及台南市結構技師公會評估後，建議拆除重建，去年6月開工、今年5月完工。

何政謀指出，完工後的專科大樓為地上2層樓建築，包含會議廳、烘焙教室、理化實驗室、音樂教室、舞蹈教室等8間教室，不僅提供學生多元教學環境，而且全部使用環保建材興建，防火係數高，通風、採光性能佳，具有節電功能，未來將向內政部申請綠建築認證。

(中國時報)