限用藍洋傘 整頓南灣景觀

懇管處訂定南灣業者所有陽傘統一為藍色。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

墾丁國家公園管理處統計南灣每年都吸引上百萬遊客前去戲水遊憩，但陽傘雜亂、拖曳車亂停等亂象缺點，也令人為之詬病，墾管處為此與業者協商，經多次溝通後，終於訂定業者統一使用藍色洋傘，並於2日全面變更使用，同時規定在結束營運時要將陽傘拔除，恢復沙灘景觀。

墾管處表示，自去年底起，管理處即邀請所有南灣業者進行溝通，經所有業者投票後，決定統一使用藍色陽傘，而第一批陽傘是由在地業者「樂活南灣公司」及「俥亭停車事業公司」協助購置，後續將由業者自行替換。

墾管處指出，其實很多南灣業者都想改變沙灘亂象，但即使如此難有能力影響現況，所以今年5月又再度邀集所有南灣業者進行沙灘營運基本規則溝通，除訂定變更時間外，更有業者自行分組進行環境整理、拖曳車停置規範等，以求整體景觀改善。

墾管處說，目前的改變只是起點，管理處也著手開始進行業者儲放區、營運分區及其他配套經營措施等規畫，盼在所有南灣海域遊憩業者都有意願改善的共同目標下，能持續改善南灣的遊憩品質，提供更乾淨、美麗的南灣給遊客。

業者說，超過600公尺潔白沙灘、清澈海水，一直是南灣引以為傲的亮點，但近年來不得不承認環境品質有下降的狀況，因此期盼在墾管處的整合帶動下，能再恢復早年風采。

(中國時報)

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