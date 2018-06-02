世大運社宅7月2日 招租 5500元起

2018年06月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

林口世大運選手村社會住宅將於7月2日起受理申請，共有2500戶、1至4房型，為有史以來出租戶數最多的社會住宅，月租金皆為市面行情的8折以下，個人套房最低5500元，4房型不超過2萬元，預計首批申請民眾可於11月入住。

世大運選手村社會住宅位於林口區仁愛路二段、文化一路一段與文化二路一段間，提供3408戶住宅單元及82戶商店設施，除部分用作國際青年創業聚落、公益、教育使用外，其餘2500戶對外出租。

內政部1日在林口世大運社宅辦公告出租記者會，內政部長葉俊榮和世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹張貼招租公告。

葉俊榮表示，林口社會宅的特色是高品質、低租金，還有「4多」，多戶數、多房型、多申請類型和多內涵，房型有1到4房，希望協助小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等多元居住及生活需求。

葉俊榮也說，8月將成立的「國家住宅及都市更新中心」負責營運管理，會將這裡當成「起家厝」般用心經營，讓入住的民眾都能享有便利舒適的居住環境。

內政部指出，1房型有396戶、2房型726戶、3房型1057戶，4房型321戶，租金含管理費，依申請者身分、房型及坪數而有不同，申請對象分為優先戶、睦鄰戶、原住民戶、新婚或育幼戶、警消戶及一般戶6大類，優先戶採評點制，依評定點數排定選屋順序，其他身分仍採抽籤制。

林口世大運社會宅7月2日至8月15日受理申請，9月13日抽籤，11月入住，相關申請條件及出租資訊可上內政部營建署及新北市城鄉局網站查詢。

(中國時報)