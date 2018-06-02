雲林少棒聯隊 奪史上最佳績

雲林少棒聯隊展現無比的韌性力克勁敵，最後一戰逆轉勝，贏得第3名創史上佳績。（文昌國小提供）

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中國時報
／雲林報導

由褒忠、文昌、饒平、客厝4所國小組成的雲林少棒聯隊，上月底參加107年華南金控全國少棒錦標賽暨亞洲盃國手選拔賽，從擊敗強隊到最後一戰逆轉勝，展現遇強更強的潛力與韌性，勇奪史上佳成績第3名，還有3名小朋友入選國手！

華南金控全國少棒錦標賽一連比賽8天，雲林縣最後一戰遭遇新竹縣代表隊，從3：7落後，到第六局下追平比數，七局上半又被新竹縣以11:7領先，最後先追平比數，終場12：11逆轉勝，勇奪第三名，把不放棄的韌性與團隊精神，發揮淋漓盡致。

即將在台北舉辦的亞洲盃少棒錦標賽國手名單，雲林縣代表隊也有3位好手入選，褒忠國小雙胞胎胡振義、胡振利、文昌國小林嘉文，創雲林縣當選國手名額歷年之最，他們將於8月13日至19日繼續為國爭光。

雲縣體育運動經費十分匱乏，這次連續擊敗台中市、南投縣、高雄市等傳統強隊，非常不易。

文昌國小校長梁博雍表示，歸功於由李新國、張裕耀、施佳男擔任的教練團，由4校組成的聯隊延續去年12月份台彩盃全國少棒錦標賽第4名成績，再創本縣棒球比賽新紀錄的第3名。

梁博雍表示，希望有更多孩子參與棒球運動，家長對於課業的要求對孩子參與有高度影響，家長支持度與政府經費挹注、社會贊助都一樣重要。

(中國時報)

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