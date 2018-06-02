澎湖島帆船週 450選手飆浪

2018年06月02日 01:31 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

2018澎湖島帆船週系列賽15日起將在澎湖熱烈展開，來自世界各地43艘船隊共襄盛舉，創下全國最多紀錄；連日來澎湖海上已有風勢，為選手們帶來乘風破浪的飆風快感。

澎湖群島擁有絕佳的風場海域，非常適合風帆船、風浪板等海上運動，尤其冬天平均10至20節風力更具挑戰性；澎湖縣帆船協會積極推動帆船賽，連續6年舉辦澎湖島帆船週系列賽。

今年場面很熱鬧，來自香港、日本、馬來西亞、美國、台灣等國家43支船隊的450名選手跨海挑戰，創下台灣帆船界的新紀錄，地主隊澎湖科技大學也出動「海運一號」、「海運二號」、「海運三號」3艘重型帆船揚帆迎戰。

帆船週系列賽活動15日起至22日一連8天熱鬧登場，賽程包括虎井嶼繞島賽及西瀛盃澎湖灣繞標賽，選手們必須在短距離內完成各航向繞標，展現最佳操帆掌舵的專業能力，屆時刺激精彩可期。

澎湖縣帆船協會大力推廣帆船運動，特地於21、22日兩天在觀音亭帆船訓練中心舉辦帆船體驗活動，採現場報名，專業教練帶領乘坐船體驗穿越北回歸線23.5觀音亭，歡迎民眾踴躍參加。

全國帆船協會理事長陳雙全表示，這些年積極努力推廣行銷，澎湖已成為全國最重要的帆船比賽場地，未來將打造五星級的帆船訓練基地，更結合觀光發展，躍升國際海洋新城市。

(中國時報)