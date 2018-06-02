睽違3年7個月 新湖分局揭牌

2018年06月02日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府警察局竹北分局所轄人口數已超過31萬人，警力配置超過300名，是6都之外全國最大的分局，竣工3年7個月後，1日終於舉辦揭牌典禮，縣長邱鏡淳期勉分局上下加強行政效率和服務品質，維護新豐、湖口地區的交通與治安。

新湖分局是新竹縣第5個分局，除揭牌典禮，同時也進行新任分局長布達典禮，邱鏡淳主持時宣布由原橫山分局長高德昌接任第一任新湖分局長，並勉勵新湖分局同仁加強行政效率和服務品質，針對五楊公路、工業區和新住民的交通和治安維護要多用心，營造投資、宜居的好環境。

由於新豐、湖口與竹北地區人口增加迅速，目前已超過31萬人，這些地區毗鄰桃園市，加上工業區人口組成多元，為了滿足地方治安、交通與預防犯罪等需求，各界要求成立新的分局，但建物3年多前已蓋好，延宕至今人力到位，才正式揭牌營運。

警察局長張榮興表示，新湖分局現有152人，分局長1人、副分局長1人、設5組、1隊、1中心，下設派出所6所，制服警力130人、便衣刑事警力16人、行政人員2人、工友及駕駛4人。

首任新湖分局長高德昌從橫山分局派補接任，內、外勤歷練豐富，帶領橫山分局偵破盜採牛樟芝的山老鼠集團，讓民眾印象深刻。高德昌表示，上任後會做好交通、治安、為民服務工作，讓民眾有感，努力讓刑事案件降低、破案率增加，對於毒品案也會向上溯源積極追查，並監督交通順暢。

(中國時報)