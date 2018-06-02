複丈常翻盤 雲林再鑑界爭議多

2018年06月02日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣土地複丈案件量多，測量人力不足，雪上加霜的是，複丈結果經常推翻第一次鑑界結果，導致糾紛不斷。雲林縣府地政處長蘇瑞元表示，已再三對測量人員告誡，沒有把握的基樁不要急著釘。

縣府統計今年1到4月，民眾申請土地複丈件數5122件，斗六1268件、斗南458件、虎尾870件、西螺616件、北港927件、台西983件。

申請建物複丈案件，斗六379件、斗南130件、虎尾346件、西螺187件、北港201件、台西87件，合計1330件。

縣議員質疑，10件複丈案件多達6件會推翻第一次鑑界，百姓相信政府公信力，但鑑界再鑑界一再推翻前次結果，徒增糾紛。

地政處長蘇瑞元表示，先前各地政事務所做的複丈見解不一致比例較多，去年開始改由縣政府辦理，不一致性已經降低。

蘇瑞元指出，發生鑑界不一致性，大部分發生在圖籍狀況比較不好的地區，因未經過重畫、重測，圖籍直接轉數位化，導致有技術性及認知上的落差。

他坦言，部分測量人員本位主義、主觀強烈，已對鑑界人員再三提醒，受理第一次鑑界時若沒有十足把握，寧可帶回問題，不要急著釘基樁，經過地政處與各地政事務所組成套圖小組開會，紛爭會少很多。

他強調，縣府不斷跟各地政事務所測量人員三令五申「移樁是很不好的」，會造成老百姓爭吵不休，一支樁移來移去造成社會的紛爭，務必要避免。

(中國時報)