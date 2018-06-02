車城國中 打造製造教育科技中心

2018年06月02日 01:31 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

車城國中校長謝正峰黑手出身、奮發考上教職的經歷，除在教育界成為美談外，更促進他實踐教育理念，他強調學生要有動手做及問題解決能力，因此目前正積極爭取經費在校內成立「製造教育科技中心」，盼將學校打造成恆春半島的科普基地。

謝正峰指出，他計畫打造的製造教育科技中心，有3大發展重點，分別為綠能、機器人及木工製造，而綠能包含太陽能、熱能、潮汐、風力，機器人則有3D列印、雷射雕刻，木工製造是製作月琴及小提琴，最快下學期登場。

他坦言，他當初提出這個計畫時，許多人不解甚至不看好，但他仍執意要做，因為他的經歷告訴他，人最忌諱的就是還沒做就說不行，沒有實際去做怎會知道行不行，至於遇到挫折也沒關係，突破就對了，就算只有一點點也沒關係。「這就是問題解決能力！」他強調，他是以此心態來成立製造教育科技中心，也盼能藉此訓練學生有此能力。此外，他說，製造教育科技中心也將配合在地環境、地理條件來設計課程，恆春半島上關於生活科技、科普的資訊、資源太少，盼屆時能由車城國中當領頭羊、協助他校進行相關課程。

60歲的謝正峰在國中時是放牛班學生，出社會後是黑手，後來靠著永不放棄的毅力，進修考教職、最終成國中校長，因此，他相信世上沒有不可能的事。

(中國時報)