機捷A8站 打造醫療園區

2018年06月02日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運A8站位於桃園市龜山區國道1號林口交流道南側，是機場捷運進入桃園的第一站，市長鄭文燦1日龜山文化公園，出席「桃園閃耀雙城飛翔-城市亮點計畫說明會」向市民公開說明坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫。

鄭文燦表示，龜山區擁有全國第一大醫院長庚醫院林口院區，以及林口工業區、華亞科技園區等，廣達電腦、華亞、穩懋半導體等國際知名大企業將總部落腳於龜山，堪稱是竹科之外另一個重要的工業重鎮及醫療重鎮。

在長庚醫院、捷運A8站周邊，因國道轉運、通勤通學以及看診車潮等，造成周邊地區交通狀況混亂，讓公共設施與醫療服務大打折扣，因此市府推動「龜山長庚新驛站-坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」，以「醫療友善」、「無障礙設計」及「道路人本」原則，檢討改善交通動線、停車問題。

根據工務局規畫，計畫範圍約145公頃，區內及周邊重要商圈包括A8商圈、環球購物中心、林口文化花園夜市、林口三井outlet、林口扶輪公園等，重要設施包括大湖紀念公園、龜山運動公園、大湖國小、大崗國小等，周邊更有計畫建置中的林口長庚院區擴建計畫、A8國道轉運站建置計畫、南崁溪上游水質改善工程、坪頂運動中心、蔡公堂地下停車場興建工程等，周邊醫療、交通服務資源豐富。

同時對於周邊9條道路進行改善，總長度約7.8公里，重新檢討區內步行、自行車等動線。

(中國時報)