機捷A8站 打造醫療園區

友善列印
中國時報
／桃園報導

機場捷運A8站位於桃園市龜山區國道1號林口交流道南側，是機場捷運進入桃園的第一站，市長鄭文燦1日龜山文化公園，出席「桃園閃耀雙城飛翔-城市亮點計畫說明會」向市民公開說明坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫。

鄭文燦表示，龜山區擁有全國第一大醫院長庚醫院林口院區，以及林口工業區、華亞科技園區等，廣達電腦、華亞、穩懋半導體等國際知名大企業將總部落腳於龜山，堪稱是竹科之外另一個重要的工業重鎮及醫療重鎮。

在長庚醫院、捷運A8站周邊，因國道轉運、通勤通學以及看診車潮等，造成周邊地區交通狀況混亂，讓公共設施與醫療服務大打折扣，因此市府推動「龜山長庚新驛站-坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」，以「醫療友善」、「無障礙設計」及「道路人本」原則，檢討改善交通動線、停車問題。

根據工務局規畫，計畫範圍約145公頃，區內及周邊重要商圈包括A8商圈、環球購物中心、林口文化花園夜市、林口三井outlet、林口扶輪公園等，重要設施包括大湖紀念公園、龜山運動公園、大湖國小、大崗國小等，周邊更有計畫建置中的林口長庚院區擴建計畫、A8國道轉運站建置計畫、南崁溪上游水質改善工程、坪頂運動中心、蔡公堂地下停車場興建工程等，周邊醫療、交通服務資源豐富。

同時對於周邊9條道路進行改善，總長度約7.8公里，重新檢討區內步行、自行車等動線。

(中國時報)

金門655年元碑 擬指定古蹟 賴清德提4措施 2031年不缺水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。